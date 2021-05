Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii Republicii Moldova se vor imuniza cu vaccin chinezesc. Un lot de vaccin Sinopharm donat de China a ajuns marți la Chișinau. Anunțul a fost facut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. „Este vorba de un lot de vaccin Sinopharm oferit de Republica Populara Chineza. Este incurajator…

- Guvernul anunta ca 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID- 19. „In urma cu putin timp, au plecat catre Chisinau inca 132.000 de doze de vaccin anti-COVID. Suntem alaturi…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Dupa ce miercuri actorii de la Teatrul "Luceafarul" din Chișinau au protestat, nemulțumiți ca nu-și pot desfașura activitatea, astazi și artiștii de la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Balți au manifestat. Cu maști albe in maini, ei au transmis un mesaj sugestiv:…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Peste 80 de militari ai Armatei Nationale din garnizoanele Chisinau si Balti au demarat patrularile pe jos in locurile publice, parcurile si zonele de agrement, a anunțat Ministerul Apararii luni, 5 aprilie. Decizia de a-i detașa pe militari pentru patrulari pe strada…

- Aeronava Forțelor Aeriene Romane care a adus ajutorul umanitar pentru Republica Moldova din partea NATO, a aterizat pe Aeroportul din Chișinau. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Președinției.

- CHIȘINAU, 15 mart - Sputnik. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, juristul Stanislav Pavlovschi face referire la legislația Republicii Moldova, in special la Legea numarul 136, din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, din care reiese ca Guvernul interimar al Republicii Moldova, condus de Aureliu…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a transmis vineri un mesaj de condoleante dupa moartea scriitorului basarabean Nicolae Dabija. "Cu o imensa durere in suflet am aflat de trecerea la cele sfinte a marelui scriitor Nicolae Dabija. Literatura romana este in lacrimi.…

- Ursula von der Leyen, președinta a Comisiei Europene, a felicitat și mulțumit Romaniei, intr-un mesaj postat pe Twitter, pentru ajutorul acordat Republicii Moldova in lupta pentru combatarea pandemiei de coronavirus, potrivit Digi24.„Mulțumesc Romania pentru trimiterea a aproape 2 milioane de obiecte…