Ce mică e vacanța mare. Școala începe mai repede Vacanța mare Vacanța de vara din acest an este una dintre cele mai scurte din istorie, astfel ca parinții mai au la dispoziție puțin mai mult de o luna ca sa le cumpere copiilor rechizite și uniforme. Așadar, in anul școlar 2024-2025, școala va incepe pe data de 9 septembrie și se va incheia pe 20 iunie 2025. Calendarul anului școlar 2024-2025Structura anului scolar 2024 – 2025: Modul 1 Cursuri: 9 septembrie 2024 – 25 octombrie 2024Vacanța: 26 octombrie 2024 – 3 noiembrie 2024 Modul 2 Cursuri: 4 noiembrie 2024 – 20 decembrie 2024Vacanța: 21 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025 Modul 3: Cursuri: 8… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

