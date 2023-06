Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma, in mesajul transmis de Ziua Internationala a Copilului, ca viitorul lumii este in mainile copiilor, referindu-se si la summitul Comunitatii Politice Europene care incepe joi la Chisinau, unde se va discuta despre cum pot fi readuse si mentinute pacea…

- Sarbatoare in familia Antoniei! Alex Velea a implinit 39 de ani, iar partenera lui i-a facut o surpriza romantica cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi au ales sa se bucure de o destinație de lux, astfel ca au mers in Dubai. Iata imaginile cu cei doi!

- Gest de neințeles al unei tinere in varsta de 19 ani, din localitatea buzoiana Potoceni, comuna Maracineni. Mihaela, eleva in clasa a XII-a la Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii din Buzau, și-a pus capat zilelor spanzurandu-se intr-o anexa a gospodariei. Parinții au fost cei care, in aceasta dimineața,…

- A avut o copilarie lipsita de dragostea parinteasca. Totuși, a reușit, de la o varsta firava, sa ințeleaga ce vrea sa faca in viața, iar cand a crescut, și-a realizat visul. Este vorba despre Marcela Barbos, tanara interpreta care canta „Moldoveanca”, piesa cu peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube.…

- Puțini romani cunosc detalii private despre celebra cantareața, in ciuda succesului de care se bucura pe plan profesional. Tu știi ce religie are Antonia, de fapt? A fost sancționata aspru și chiar acuzata public in momentul in care s-a casatorit cu Alex Velea. Trebuie sa respecte reguli foarte stricte.…

- Alex Velea incerca sa fie un tata model pentru copii sai. Artistul a recunoscut, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cine este parintele mai drastic dintre el și Antonia, dar și care este cel mai mare compromis pe care l-a facut pentru cariera muzicala.