- Anul pandemic 2020 a accelerat evolutia locurilor de munca digitale, iar primele locuri din Top 10 profesii ale viitorului anuntate de World Economic Forum nu seamana cu nimic din standardul ocupational obisnuit, sustin specialistii Asociatiei INACO - Initiativa pentru Competitivitate, care anunta…

- Viorica de la Clejani este internata la Spitalul „Matei Balș” cu COVID-19 . La scurt timp dupa ce s-a aflat ca are coronavirus, cantareața a facut primele declarații de pe patul de spital. Spune ca se simte bine și ca spera sa revina rapid pe scena, sa mearga la concerte și la evenimente. „Dragii noștri…

- Renumitul grup australian Dead Can Dance va canta in Romania pe 16 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. Primele 100 de bilete din fiecare categorie au pret special earlybird. Acestea se pun in vanare pe 17 septembrie la ora 11:00 pe iabilet.ro. Dead Can Dance au anuntat ca se reintorc…

- Proiectului cultural ”Muzeul Virtual al Civilizației Urbane a Brașovului”, cofinanțat de Primaria Municipiului Brașov, a fost lansat astazi la Muzeul Civilizației Urbane. Inițiativa aparține Asociației ”Raza de Speranța” Brașov, in parteneriat cu Asociația ”ESTE’NEST” București, cu sprijinul Muzeului…

- Magda Palimariu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV a aparut in ipostaze neașteptate. Se pare ca aceasta s-a casatorit in secret, chiar in weekendul care a trecut. Vedeta a publicat atat pe contul ei de Facebook,…

- Din anul 2018, Cristina Ich (34 de ani) formeaza un cuplu cu Alex Pițurca, alaturi de care are un fiu, Noah Alexandru, in varsta de 1 an. Nașii micuțului Noah sunt designerul Ana Radu și soțul ei, Alex Gavriluț. S-au desparțit Cristina Ich și Alexandru Pițurca? Ce a postat cuplul in mediul online Recent,…