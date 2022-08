Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor este in clasa a X-a la un liceu din Malibu, California. Tinara este implicata in diverse activitați și a reușit sa iși faca parinții mandri cu privire la ceea ce vrea sa faca pe viitor. Irina face deja parte din diverse organizații și cluburi. Una dintre…

- Irinel Columbeanu a facut declarații exlusive despre fiica lui și a Monicai Gabor, la Antena Stars. Afaceristul nu și-a mai vazut fetița de 4 ani insa este extrem de mandru de realizarile ei din America. El si fosta doamna de la Izvorani au pus la cale un plan pentru fata lor.

- Irina Columbeanu a participat in cursul zilei de ieri la un evenimet cu totul aparte, in America. Pasionata și de robotica, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a construit alaturi de alți colegi de-ai sai mașinuțe pentru copii cu dizabilitați și a marturisit, in presa locala, din Malibu,…

- Monica Gabor a fost timp de aproximativ doua saptamani intr-o vacanța in Romania, fara a fi insoțita și de fiica sa, Irina. Acesteia i-a expirat procura pe care fostul soț, Irinel Columbeanu, i-a semnat-o pentru a putea sa o scoata din țara. Mai mult, fiica celor doi este ocupata cu mai multe activitați…

- Irina, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu, iși caștiga singura banii de cațiva ani. Pana la 15 ani, adolescenta a reușit sa faca cateva mii de euro din vanzarea de tablouri, iar cea mai mare suma pe care a primit-o pentru o pictura a fost 3.000 de euro. Pasiunea pentru pictura a inceput…

- Deși este la varsta adolescenței, Irina Columbeanu a reușit sa iși caștige proprii bani. Cu ce se ocupa fiica Monicai Gabor, dar și despre ce suma este vorba. Tatal ei, Irinel Columbeanu, a marturisit totul.

- Irinel Columbeanu a implinit 65 de ani zilele trecute, iar cu aceasta ocazie, fostul afacerist a petrecut in compania celor mai buni prieteni. Chiar daca se afla departe de el, fosta soție, Monica Gabr și fiica lor, Irina, nu l-au uitat și l-au surprins cu mesaje emoționante.Monica si Irina l-au felicitat…

- Monica Gabor s-a mutat in America, inainte de a divorța de Irinel Columbeanu, pentru a-și implini visul de a deveni actrița, la invitația regizorului Mick Davis și cu acordul fostului sau soț. Romanca urma sa joace rolul unei țiganușe, doar ca destinul a vrut se pare altceva pentru ea. La scurt timp…