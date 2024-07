Ce meserie trebuie să ai ca să poți câștiga peste 900 de euro, chiar de la început Pentru foarte mulți tineri, una dintre cele mai provocatoare sarcini este sa-și gaseasca o meserie bine platita. Persoanele care iși doresc un venit considerabil trebuie sa identifice oportunitațile profesionale care le pot oferi atat satisfacție profesionala, cat și recompense materiale adecvate. Printre tinerii norocoși, care pot sa aiba salarii mari se numara cei care au […] The post Ce meserie trebuie sa ai ca sa poți caștiga peste 900 de euro, chiar de la inceput appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romaniei spera sa depașeasca totalul modest de medalii obținute la Rio 2016 și Tokyo 2020 – doar cate 4 medalii – și sa-și dubleze performanța la Paris 2024. Un sportiv apare atat in predicția Gracenote, cat și in cea a Sports Illustrated: David Popovici. Romania așteapta cu mai multa speranța…

- Vești bune pentru unii nativi: banii vin la ei ca pe banda, caștig o suma la care alții nici macar nu viseaza. Urmeaza o zi in care planurile merg ca la carte și, la final, veniturile vor fi vizibil imbunatațite, fara a face prea mare efort. Berbec Astazi, Berbecii vor simți nevoia sa se relaxeze […]…

- David Popovici, in varsta de 19 ani, a obținut medalia de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de Natație de la Belgrad. In Serbia, inotatorul roman și-a pastrat medalia obținuta acum doi ani la Roma. David Popovici a fost al doilea la finalul primilor 50 de metri, dar a reușit…

- Guvernul va adopta in ședința de azi un proiect de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome „Monetaria Statului”, aflata in subordinea Bancii Nationale a Romaniei. Numarul mediu al salariaților Regiei Autonome ”Monetaria Statului” este estimat…

- Jurnaliștii de la Politico dezvaluie o mare operațiune condusa de Rusia, prin care au preluat conducerea serviciilor secrete din Austria. Totul a inceput in anul 2018, atunci cand a avut loc un episod rușinos pentru istoria Austriei: ancheta poliției austriece impotriva serviciului de informații cunoscut…

- In nevoie de bani, Statul s-a imprumutat, ca de obicei, de la bancile comerciale, care jubileaza fericite ca pot sa-și ingroașe conturile, prin caștiguri facile, nemuncite, pe seama banului public. Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, de la bancile comerciale, 4 miliarde de lei, prin doua licitatii…

- Guvernul va adopta un proiect de ordonanța de urgența care majoreaza cu 10% indemnizațiile lunare pentru persoanele adulte și copiii cu handicap grav. Aceasta masura vine ca raspuns la creșterea costului vieții și la solicitarile tot mai numeroase pentru majorarea prestațiilor sociale. Potrivit Notei…

- Cu alegerile europarlamentare 2024 apropiindu-se cu pasi repezi, cetatenii din Uniunea Europeana sunt pregatiti sa-si aleaga reprezentantii in Parlamentul European. Intre 6 si 9 iunie, peste 373 de milioane de europeni din 27 de tari vor merge la urne pentru a selecta cei 720 de politicieni care ii…