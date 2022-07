Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Constance Wu, una dintre vedetele peliculei „Crazy Rich Asians” (2018), a marturisit joi ca a incercat sa se sinucida in urma cu trei ani, dupa ce a fost vizata de comentarii ofensatoare pe retelele de socializare, potrivit AFP, transmite Agerpres. Constance Wu: Incepusem sa cred ca nu mai merit…

- Amalia Enache a visat sa devina altceva. Puțini din fanii sai știu ca nu ar fi vrut inițial sa fie știrista. Cei care o urmaresc de ani buni pe micile ecrane au ramas fara cuvinte atunci cand au aflat asta. „A bulversat tot ce știam despre mine”, a povestit aceasta. Ea este o jurnalista cu […] The post…

- Deși spune „nu” intervențiilor estetice, Andreea Esca se bucura de un trup de invidiat. Indragita prezentatoare TV a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma buna. Care este secretul vedetei.

- Amalia Enache este foarte preocupata de creșterea și educația fiicei sale. Prezentatoarea de la PRO TV o invața pe Alma sa protejeze mediul inconjurator și recunoaște ca poarta haine care au ramas mici altor copii. Vedeta a marturisit ca a incercat sa o invețe pe fiica ei, Alma, sa iubeasca și sa protejeze…

- Deși este cantareț, vlogger și actor, Dorian Popa nu a visat niciodata la celebritate! In ce domeniu și-a dorit sa lucreze, de fapt, artistul. Meseria pe care și-a dorit-o i se potrivește de minune, mai ales pentru ca știe sa faca bani din orice.

- Ianis Hagi s-a decis. Internaționalul lui Rangers e o pierdere uriașa pentru naționala Romaniei in meciurile din Liga Națiunilor. Mijlocașul de 23 de ani se afla inca in plina recuperare dupa accidentarea frava suferita la genunchiul drept in luna ianuarie. Ianis Hagi a ținut sa transmita un mesaj de…

- In cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars, Gabriela Cristea a oferit detalii despre divorțul pe care l-a avut de Marcel Toader. Cei doi au divorțat in anul 2013, iar desparțirea lor a fost destul de tumultoasa. Casnicia dintre omul de afaceri și prezentatoarea TV a durat 5 ani.