THE WANTED lanseaza single-ul “Rule The World”

The Wanted revine cu primul single nou din ultimii sapte ani – “Rule The World”. Single-ul foarte așteptat are sunetul unui hit clasic The Wanted, adus la zi pentru 2021. Scrisă de Max din trupă, împreună cu Ari Leff și Michael Pollock, “Rule The World” este o piesă exaltantă și euforică, cu energie… [citeste mai departe]