- La fel ca multe dintre vedetele din Romania, Delia este extrem de revoltata de situația artiștilor care au ramas fara venituri din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Cantareața nu a mai ezitat și a transmis un mesaj dur pe Internet.

- Mama Cristinei Spatar a murit de cancer atunci cand catareata avea 22 de ani. Ea a ingrijit-o timp de 3 ani, deoarece sora sa era plecata in strainatate, iar tatal le-a parasit. "Astazi tata meu, acum recent am aflat, are și el cancer ganglionar. Alaturi de sora mea, incercam sa facem tot…

- Daniela Gyorfi a ajuns la 52 de ani, impliniți in urma cu cateva zile, pe 12 octombrie, sa arate la fel de bine ca la 20 de ani. Iata care este secretul artistei pentru a se menține intr-o forma de zile mari, deși a recunoscut ca uneori mai ”pica in pacat” din cauza poftelor.

- Au trecut șapte luni de cand Andreea Balan și George Burcea s-au separat, insa vedeta a lansat astazi o noua piesa care parca face referire la desparțirea dintre ei. Cantareața a marturisit in direct la Observator ca are momente cand plange, dar iata cine ii șterge lacrimile!

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca in cursul zilelor de duminica si luni au fost depistati pozitiv la infectia cu noul coronavirus doi angajata de la Centrala MAE, care au functii de executie. MAE mentioneaza ca niciunul dintre cele doua cazuri nu a aparut in corelare cu vreo infectie anterioara…

- Anul acesta, Delia și Loredana Groza sunt colege de platou la X-Factor, amandoua avand rolul de jurați. Cu aceasta ocazie, cele doua artiste au putut sa se cunoasca mai bine. Delia a povestit intr-un interviu pentru revista VIVA! despre motivul pentru care pana la X-Factor nu a fost prietena foarte…

- Patru accidente fatale pentru bicicliști, inregistrate in județul Suceava doar in cursul lunii august, au facut din aceștia principale victime in cadrul statisticilor intocmite. Luna septembrie a inregistrat deja doua astfel de accidente, iar in cursul zilei de luni numarul bicicliștilor victime a ...