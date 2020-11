Stiri pe aceeasi tema

- Jador, celebrul manelist, apreciat de o mulțime de doamne și domnișoare, a ajuns sa fie și el refuzat de o femeie, careia ii facea curte. In cadrul emisiunii de la Antena Stars, artistul a povestit totul, fiind foc și para dupa cele intamplate.

- China a organizat primul sau festival de muzica clasica de la izbucnirea pandemiei coronavirusului, cu muzicieni din fostul epicentru Wuhan, in incercarea de a ajuta in procesul de vindecare psihologica și emoționala, potrivt Associated Press.Concertul a avut loc sambata seara și este primul de la inceputul…

- Muzica banațeana este in doliu, dupa ce in data de 3 octombrie a murit Tase Parvu, tobarul nascut in Reșița care a cantat de-a lungul timpului in formații ca Progresiv TM, Crin, Pentru Voi sau Ramses. „Nascut in 17 octombrie 1959, Tase a fost un artist care a reușit mereu sa impresioneze prin virtuozitate,…

- Simina a facut declarații inedite despre relația pe care a avut-o cu Jador, in direct, in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars. Ce susține bruneta despre povestea pe care a trait-o cu celebrul artist?

- Diagnosticata cu artroza la picior, Elena Merisoreanu a fost operata la inceputul lui 2020, la Spitalul Clinic de Ortopedie, „Foișor”. Din fericire, starea cantaretei este una buna si asteapta sa ajunga acasa. „Am venit pentru control si m-au oprit aici. Sunt internata intr-o rezerva, totul…

- Bianca Dragușanu a invațat-o pe o vanzatoare de porumb de pe plaja cum sa-și vanda marfa mai bine. Bianca Dragușanu a luat coșul in care femeia avea bunatați de vandut pe plaja și i-a aratat acesteia ce atitudine ar trebui sa aiba pentru a atrage mușteriii. A surprins pe toata lumea cand a aparut cu…

- Antena Stars a avut in plan sa-și surprinda telespectatorii toamna aceasta cu show-uri care mai de care, astfel ca are ”pe țeava” doua emisiuni care sigur le vor aduce multe puncte de rating fiindca personajele proiectelor sunt cu adevarat spumoase. Din partea stanga a ringului pornește Brigitte, iar…