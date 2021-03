Stiri pe aceeasi tema

- Celebra Opera Scala din Milano va deveni mai prietenoasa cu mediul inconjurator si cu familiile din randul spectatorilor in cadrul unor eforturi pe care institutia italiana le va depune pentru a combate criza financiara provocata de pandemia de coronavirus, informeaza DPA. "Trebuie sa incepem…

- Dani Mocanu, la momentul adevarului. Este sau nu gelos fostul manelist pe succesul lui Carla's Dreams? Chiar el le-a spus fanilor pe rețelele de socializare. ”Regele Vizualizarilor”, mai sincer ca niciodata.

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara desfasoara, pana in 28 februarie, activitati de recrutare a candidatilor in vederea susținerii examenului de admitere in cadrul școlilor militare de subofițeri jandarmi. Pentru aceasta sesiune de examene, sunt scoase la concurs 200 locuri la Școala…

- Pe langa faptul ca a avut un succes colosal in muzica, Dani Mocanu s-a bucurat și de atenția multor doamne și domnișoare! Ce a raspuns ”Regele Vizualizarilor” cand a fost intrebat daca și-a batut joc de vreo femeie? Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva!

- Dani Mocanu revine ușor, ușor in atenția fanilor! ”Regele Vizualizarilor” apariție de senzație cu Biblia in brațe! Ce sfat le-a dat fanilor sai? Este a doua postare pe care o face de cand a renunțat la manele!

- A renunțat la muzica și a provocat o mare suferința in randul fanilor sai! Primul mesaj postat de Dani Mocanu, la aproape o luna de cand a renunțat la manele! Ce cuvinte emoționante le-a transmis celor care il iubesc? ”Regele Vizualizarilor” revine in muzica cu melodii creștine!

- In general, Simona Halep este discreta cu viața personala, insa, intr-un interviu pentru Aleph News, a oferit detalii picante din aceasta sfera. Jucatoarea de tenis a facut dezvaluiri despre numarul de cereri in casatorie primite și despre parerea sa vizavi de barbații care ”agața” pe Internet. In mintea…