Ce mesaje transmitem de Revelion? Iată care sunt cele mai potrivite urări pentru Noul An Dupa doi ani in care pandemia ne-a pus la grea incercare, speram ca 2022 sa ne surada. Mulți dintre noi vom petrecere Anul Nou ori alaturi de cei dragi, ori mai departe de cei dragi. Astfel, daca distanța, pandemia și timpul nu ne-a adus de Anul Nou aproape de cei dragi, putem sa le incalzim sufletele cu mesajele potrivite pentru intrarea in Noul An. Mesaje de Anul Nou Va doresc ca astazi sa aveți un suflet plin de iubire și fericire, sa va mearga toate bine, sa aveți parte doar de bucurii! Sufletele sa ne fie pline de iubire și bunatate, rabdare și credința, toate dorințele sa ni se indeplineasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

