Stiri pe aceeasi tema

- Kanye a consumat atatea opioide, incat a ajuns la spital. Noul scandal a fost iscat de un DJ care a dat in vileag o discuție privata pe care o avusese cu rapperul Astfel, Ebro Darden a spus in show-ul lui radiofonic matinal de la postul de radio newyorkez ce i-a marturisit Kanye intr-o conversație……

- Diplo tocmai ce și-a lansat ultimul single in colaborare cu Lil Xan, dar intre timp i-a sarit imaginația la un alt proiect. Postand pe Instagram o fotografie cu o caseta pe a carei coperta scrie “L, S, D”, Diplo tocmai ne-a dat numele proiectului, care se intampla sa fie și numele piesei pe care trio-ul...…

- Diplo tocmai ce și-a lansat ultimul single in colaborare cu Lil Xan, dar intre timp i-a sarit imaginația la un alt proiect. Postand pe Instagram o fotografie cu o caseta pe a carei coperta scrie “L, S, D”, Diplo tocmai ne-a dat numele proiectului, care se intampla sa fie și numele piesei pe care trio-ul...…

- Nimeni nu-l mai recunoaște pe Dj Khaled dupa ultima postare de pe contul sau de Instagram. Celebrul dj pare sa aiba probleme grave de sanatate din moment ce a postat o fotografie in care un doctor il verifica cu un stetoscop. I need get some rest I’m been going hard ima be great Jus need... View Article

- De ziua internaționala a femeilor, Zara Larsson a postat un mesaj puternic pentru femeile din intreaga lume pe contul sau de Instagram, dar Chris Brown nu a putut suporta tupeul artistei. Ah I wish I didn’t have to get mad every time I write something about women’s issues, but how could I not? And I...…

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…