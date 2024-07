Stiri pe aceeasi tema

- Actorii, cantareții și alte celebritați de top au adus un omagiu lui Joe Biden și și-au exprimat sprijinul pentru vicepreședintele Kamala Harris dupa ce Biden a anunțat retragerea sa din cursa prezidențiala a SUA.

- Vedetele din SUA au reactionat cu recunostinta la anunțul ca presedintele SUA, Joe Biden, renunta la cursa electorala pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, dupa ce in ultimele saptamani mai multe celebritați de la Hollywood i-au cerut sa se retraga.

- Cine este Kamala Harris, principala favorita a democraților pentru cursa prezidențiala dupa retragerea lui Biden Kamala Harris este principala favorita a democraților pentru cursa prezidențiala, dupa retragerea lui Joe Biden. Kamala Harris este in prezent vicepreședinta Statelor Unite (prima femeie…

- Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, considerat ca un posibil rival al Kamalei Harris, i-a oferit duminica sprijinul sau vicepresedintei Statelor Unite pentru a-l inlocui pe Joe Biden drept candidata la alegerile din noiembrie, transmite AFP, citat de AGERPRES.

- Președintele american Joe Biden se pregatește sa faca un anunț crucial in cadrul conferinței de presa ce va marca finalul summitului NATO de la Washington, DC. In timp ce națiunile aliate iși concentreaza atenția asupra declarațiilor sale, speculațiile ca Biden ar putea anunța retragerea din cursa prezidențiala…

- Dupa ce supervedeta George Clooney, unul dintre marii donatori de campanie ai democraților, a cerut public ca Joe Biden sa se retraga din alegerile pentru Casa Alba, un val de solicitari similare a venit de la Hollywood, scrie CNN.

- Prabușirea increderii in Joe Biden dupa dezbaterea televizata cu Donald Trump are ceva omenesc și nespus de trist. Parca am fi vazut pe viu niște momente dintr-o drama shakespeariana. Dupa o cariera politica de o viața, a venit vremea ca batrinul Joe sa ințeleaga ca este sub presiunea nemiloasa a senectuții.…

- Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO.Retragerea candidaturii presedintelui roman Klaus Iohannis si a obiectiilor pe care le aveau Ungaria si Slovacia i-au lasat lui Rutte cale libera in…