- Au aparut primele fotografii cu Tzanca Uraganu dupa ce a fost batut, acesta are fața tumefiata! Reamintim ca manelistul și iubita sa, bruneta Marymar, au fost atacați de frații Lambadei, mama fetiței artistului.

- Tzanca Uraganu a fost batut cu bestialitate in Germania chiar de catre foștii lui cumnați, frații Lambadei, mama copilului sau, potrivit declarațiilor oferite in exclusivitate de catre fratele lui, Miraj Tzunami. Ei bine, celebrul manelist neaga agresiunea și a povestit pe rețelele de socializare ca…

- Tzanca Uraganu și iubita sa, bruneta Marymar, au fost atacați de frații Lambadei, mama fetiței manelistului. Incidentul a avut loc in Germania, acolo unde cantarețul și cucerirea sa probau o mașina de lux.

- Un nou scandal uriaș a izbucnit, iar de aceasta data intre fratele Lambadei și Tzanca Uraganu. Cantarețul a fost batut de catre acesta, seara trecuta, dar și de alți indivizi dupa ce artistul și-ar fi lovit fosta partenera. Ce avertisment ii daduse mama Lambadei cu puțin timp inainte.

- Bianca și Mihai din sezonul 2 formeaza in continuare un cuplu și cei doi nu ezita sa-și arate iubirea in public. Ambii au afirmat ca sunt impreuna și ca traiesc unele dintre cele mai frumoase clipe din viața lor, chiar daca au ales sa nu se casatoreasca in ochii lumii. Ce mesaj a transmis tanara.

- Tzanca Uraganu a avut parte de un scandal de proporții cu actuala sa soție din acte, Madalina Miu. Bineințeles, subiect de discuție a fost și Alina Marymar, logodnica lui Tzanca Uraganu. Daca pana acum a tacut și nu prea a facut declarații cu privire la aceasta cearta, bruneta a postat un mesaj cu subințeles…

- Este motiv de bucurie in casa Andreei Balan. Fiica sa, Ella, implinește astazi varsta de 5 ani, iar artista a ținut sa transmita un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dedicat micuței.