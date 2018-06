Ce mesaj le transmite Victor Ponta celor care vor protesta astazi

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii de la mitingul PSD: ”Solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea, ci unirea si constructia”, a scris fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, pe Facebook, cu cateva ore inainte de inceperea marelui miting din Piața Victoriei, impotriva…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a transmis un mesaj pentru cei care vor protesta sambata, in care spune ca "solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea, ci unirea si constructia". "In aceasta zi speciala am un mesaj pentru toti cei care protesteaza de o parte sau…

- Presdintele PMP Traian Basescu a minimalizat plecarile din partid, desi nu mai putin de patru parlamentari au plecat in ultimele zile de la PMP la PSD si la Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Basescu sustine ca „dezertorii“ erau de multe saptamani in tratative cu PSD.

- Dupa lansarea programului politic al noului partid Pro Romania, fondat de Victor Ponta, jurnalista Dana Chera ii aduce critici fostului premier, intr-un editorial publicat pe site-ul Antena 3. „4 noiembrie 2015. Cateva zile de la Colectiv. Premierul Ponta confirma de la guvern demisia sa, deci depunerea…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, a anuntat, luni ca in octombrie-noiembrie formatiunea sa va organiza congres in cadrul caruia vor fi desemnati candidatii pentru Parlamentul European, dar si pentru nominalizarea unui candidat pentru Cotroceni. "Saptamana aceasta... viitoare,…

- Liderii locali PSD au reactionat, dupa plecarile din ultimele zile spre partidul lui Victor Ponta, acuzând ca Pro România este ambitia limitata a fostului premier si ca acesta a plecat la rândul sau la recomandarea "unor forte

- Pro Romania, formatiunea politica fondata de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, atrage noi membri cu notorietate. Fostul deputat PSD Mihai Sturzu a confirmat pentru STIRIPESURSE.RO faptul ca a devenit membru Pro Romania."M-am inscris in Pro Romania lunea trecuta, odata cu Victor…