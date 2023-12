Stiri pe aceeasi tema

- Șefa operatiunilor bugetare de la Casa Alba, Shalanda Young, a avertizat luni, intr-o scrisoare adresata președintelui republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și altor lideri ai Congresului ca Statele Unite nu mai au timp și bani pentru a ajuta Ucraina sa lupte in razboiul cu Rusia, transmite…

- Ucraina a lansat marti asupra fortelor ruse rachete americane ATACMS cu raza lunga de actiune, afirma surse confidentiale ale presei preluate de Reuters. A fost prima data in cele 20 de luni de conflict cand ucrainenii au folosit ATACMS (Army Tactical Missile Systems – sisteme de rachete tactice pentru…

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele Volodimir Zelenski, salutand o „veste buna”, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Tancurile „Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile”, a precizat Zelenski pe Telegram, fara a oferi alte detalii.…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca tancurile de tip Abrams urmeaza sa ajunga in Ucraina ”saptamana viitoare”, pentru a consolida fortele armate ucrainene in contraofensiva impotriva fortelor ruse, relateaza AFP.”Saptamana viitoare, primele tancuri (de tip) Abrams americane vor fi livrate…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio "alternativa" pentru Congresul american in afara de

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei "importante" mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP, scrie…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat vineri, 15 septembrie, o fabrica rusa de avioane de vanatoare care se afla sub incidența sancțiunilor occidentale, in cadrul unei vizite de care Washingtonul și aliații sai se tem ca ar putea consolida armata rusa din Ucraina și ar putea sprijini programul…