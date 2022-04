Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- Rușii au lovit Dnipro, Poltava și Kremenchuk in timpul nopții. La Dnipro, o regiune din sud-vestul Ucrainei, rachetele au lovit infrastructura, doua persoane fiind ranite, iar pagubele materiale considerabile, a anunțat guvernatorul regiunii citat de Reuters. In același timp, o benzinarie a fost bombardata…

- Bilanțul victimelor civile din Ucraina a depașit 1.000 de morți de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat joi Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului - avertizand ca "cifrele reale sunt considerabil mai mari", scrie CNN. "Cele mai multe dintre victimele civile au fost inegistrate…

- Liniile frontului in Ucraina au inregistrat putine schimbari in ultimele 24 de ore, in a 12-a zi a invaziei ruse, in pofida bombardamentelor intense capitala Kiev fiind in continuare sub controlul armatei ucrainene, la fel si Harkov, al doilea cel mai mare oras al tarii, dar peste 900 de localitatii…

- Primarul din Vilnius a scris cu mana lui un mesaj pentru Vladimir Putin: "Haga te asteapta!". Lituania va cere Curții Penale Internaționale sa investigheze crimele de razboi și crimele impotriva umanitații comise de Rusia și Belarus in Ucraina.

- Noi imagini din Kiev arata bombardamente la periferia capitalei, in contextul in care un convoi masiv de trupe rusești a ajuns la marginea orașului. Rachetele au țintit și turnul televiziunii. A fost lovit și centrul de transmisie, iar emisia canalelor TV a fost intrerupta. Ministerul de Interne ucrainean…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- In timp ce Federația Rusa este acuzata ca a inconjurat Ucraina cu trupe, același lucru in face, afirma diplomații Moscovei, NATO cu „Armada” desfașurata in Mediterana și Marea Neagra. Exercițiile militare conduse de SUA sunt, de fapt, un bun prilej de a plasa in poziție de tragere cele mai puternice…