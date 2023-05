Stiri pe aceeasi tema

- Familia și oamenii legii o cauta cu disperare pe Maria Gheoghiu, o tanara in varsta de 20 de ani care a disparut de acasa de mai bine de patru zile. Pe data de 9 mai, aceasta și-a anunțat parinții ca va avea cursuri la Facultatea de Litere din Iași de dimineața pana seara, iar de atunci nu a mai fost…

- O studenta a Facultații de Litere din Iași e cautata cu disperare de familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Tanara a fost data in urmarire naționala. Maria, in varsta de 20 de ani, e de negasit de marți. Fata și-a anunțat parinții ca acre cursuri marți de dimineața pana seara la ora…

- Wendy Sherman, adjuncta secretarului de stat american Antony Blinken, a anuntat vineri ca se va retrage din activitate la sfarsitul lunii iunie, dupa trei decenii in slujba politicii externe a Washingtonului, informeaza Reuters, scrie News.ro.Wendy Sherman este prima femeie care a ocupat functia…

- Maria este studenta la Facultatea de Litere și, conform detaliilor oferite de oamenii legii pana in acest moment, inainte de a disparea, Maria i-ar fi spus unei prietene ca ”va lipsi o perioada”.Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru a da de urma tinerei.Cand a plecat de acasa, Maria purta un pardesiu…

- O femeie și-a facut singura cezariana pentru ca nu mai putea suporta chinurile facerii. Femeia locuieste intr-o zona izolata din Mexic, iar cel mai apropiat spital este la cateva ore distanta. Și ea, și bebelușul au supraviețuit, informeaza Observatornews. Femeia, de 40 de ani, mai are opt copii. Familia…

- Studenta din Sibiu Claudia Angelika Maurer, a carei dispariție a fost anunțata pe 15 februarie, este in continuare de negasit.Sambata a avut loc o noua cautare ampla a tinerei, care s-a incheiat in jurul orei 14.30, dupa ce zona „aflata in atenție” a fost periata in totalitate. Fii la curent…

- Angelika Claudia, tanara de 25 de ani data disparuta in Sibiu, pe data de 15 februarie, este in continuare de negasit. Polițiștii ii roaga pe cei care pot oferi informatii sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic pentru situații de urgenta 112.La mijlocul…

- De trei ani de zile, nepoata lui Mihai Traistariu e de negasit. Raluca Havarneanu, tanara stabilita in America de o lunga perioada de timp nu a mai dat niciun semn. Dupa ce sora cantarețului a incercat sa o caute și a mers dupa ea chiar și in State, acum familia s-a resemnat. Ce spune Mihai Traistariu…