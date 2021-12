Stiri pe aceeasi tema

- ​Fosta gimnasta Nadia Comaneci a felicitat-o pe Larisa Iordache, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce sportiva în vârsta de 25 de ani și-a anunțat retragerea din activitate."Felicitari, draga Larisa Iordache pentru întreaga cariera si pentru omul care esti. Ai fost…

- Nadia Comaneci, prima gimnasta notata cu 10 in istorie, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Și cunoscutul artist, Ștefan Banica Junior, s-a alaturat celor care au transmis mesaje de 1 Decembrie. “La multi ani, Romania. La multi romani din intreaga lume”, a scris Nadia pe Facebook.…

- The multiple Olympic champion in gymnastics Nadia Comaneci posted, on Friday, a video message on her personal Facebook account in which she thanked all those who sent her well wishes on the occasion of her turning 60, agerpres reports. "I would like to thank all of you for your birthday wishes, on…

- Astazi, renumita gimnasta, Nadia Comaneci, implineste varsta de 60 de ani. Nadia Elena Comaneci s a nascut la data de 12 noiembrie 1961, in Onesti, judetul Bacau. Este o gimnasta romana, prima gimnasta din lume care a primit nota zece intr un concurs olimpic de gimnastica. Este castigatoare a sase medalii…

- Șeful DNA Constanța, Andrei Bodean, critica dur declarațiile facute de primarul Vergil Chițac dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, in urma caruia au murit șapte persoane. „Vaccinati-va cu totii pentru a nu ajunge in astfel de situatii” este declarația primarului…