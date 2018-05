Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Alex Velea, care iși aniverseaza ziua de naștere. Soacra sa i-a transmis urari publice. Pe 13 mai, Alex Velea implinește 34 de ani . Artistul se poate declara un barbat implinit. Are o cariera infloritoare in muzica romaneasca și o familie superba alaturi de cantareața Antonia și de…

- Vicenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, a vorbit, pentru prima data, despre relatia acesteia cu Alex Velea. El și Antonia au fost casatoritț timp de 4 ani, iar relatia lor s-a incheiat in 2012. Cu toate acestea, deși desparțirea lor a fost presarata cu multe certuri, italianul ii ia apararea Antoniei…

- Vicenzo Castellano a vorbit despre relatia Antoniei cu Alex Velea! El si Antonia au fost casatoriti timp de 4 ani, iar relatia lor s-a incheiat in 2012. Dupa, cei doi fosti soti au dus o lupta apriga pentru custodia fetitei lor, Maya. Mai mult de atat, solista a fost acuzata ca l-a parasit pe italian…

- Printre vedetele care i-au transmis Marei Banica un gand bun nu doar in privat, ci și in mediul online se numara Adriana Bahmuțeanu. Fosta prezentatoare TV i-a lasat un mesaj scurt, dar cuprinzator prietenei sale, care, in prezent, trece printr-o perioada delicata. Pe pagina de Facebook a colegei Simonei…

- In cea de-a treia zi din minivacanța de 1 Mai, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a intalnit pe Antonia și iubitul ei, Alex Velea. Cei doi artiști au venit insoțiți de Lino, fiul adoptiv al artistului, și ne-au marturisit ca au venit sa sarbatoreasca 1 Mai corespunzator, alaturi de cei dragi. “Sa…

- Momente de bucurie pentru Alex Velea și Antonia! Zilele trecute, artistul a aflat ca a caștigat procesul de recunoaștere a paternitații lui, iar micuții Akim și Dominic vor purta numele lui de familie. Astfel, din actele copiilor va disparea numele de Castellano. In toți acești ani, artistul a trait…

- Antonia a implinit frumoasa varsta de 29 de ani și a sarbatorit cum se cuvine aniversarea. Atat familia, prietenii, cat și fanii, s-au inghesuit sa ii faca diverse urari celei care este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Surpriza vine insa de la fostul soț, Vincenzo Castellano,…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…