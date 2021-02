Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal cu Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, Bianca Dragușanu are timp de ea. Dupa escapadele amoroase prin Dubai și prn alte locuri exotice, diva a revenit pe meleaguri mioritice. Paparazzi au surprins-o pe blonda diva direct la o clinica de estetica, unde și-a facut ritualul ei de infrumusețare.…

- Tensiunile dintre Claudia Patrașcanu și soțul ei, Gabi Badalau, pare sa fi trecut! Cei doi parinți s-au intalnit și au sarbatorit ziua de naștere a fiului lor la munte. Mai mult Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj actualei soții a iubitului sau Gabi.

- Badalau susține ca fosta soție este cea care l-ar fi denunțat la DNA din cauza unor afaceri. Acesta o acuza pe Claudia Patrașcanu ca ii asculta convorbirile, apoi iși nota intr-un carnețel toate amanuntele care i se pareau importante."Fosta mea sotie s-a prezentat la DIICOT, mi-a facut anumtie plangeri…

- Gabi Badalau, fiul lui Niculae Badalau, vrea sa ii faca plangere penala fostei sale soții. Recent intors dintr-o vacanța petrecuta alaturi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a vrut sa iși vada copiii, insa s-a lovit de refuzul fostei sale soții, Claudia Patrașcanu. Citește și: Scandalos! Iulian…

- Veste bomba in showbiz! Claudia Patrașcanu a confirmat casatoria dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu! Ce i-a spus fostul soț? Blondina și afaceristul se pregatesc de marele pas!

- Inceputul de an o gasește pe Claudia Patrașcanu in lacrimi, pe holurile DGASPC-ului. Solista a povestit in cursul zilei de astazi, pe contul ei de Facebook, umilința prin care a trecut. Claudia spune ca motivul umilinței și al lacrimilor este viitorul fost soț, Gabi Badalau care nu s-a prezentat la…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Oana Zavoranu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de Mihai Traistariu, despre care are numai vorbe bune. Acesta a confirmat totul și a recunoscut ca cererea a avut loc atunci cand vedeta se afla in divorț cu Pepe.„Da, s-a intamplat acum vreo 10 ani cand Oana era in divort cu Pepe, era in discutiile…