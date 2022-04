Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, iși invoca fetița in prima reacție dupa decizia extradarii, spunand ca este ”un copil care trece prin drama de a fi lasata fara mama a doua oara”: ”Pe cand avea doar 12 zile, m-au luat de langa ea 3 luni (…) acum ințelege ca mama ei nu mai este acasa”, spune…

- Fostul ministru Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, transmite miercuri, prin intermediul partenerului su de viata, un mesaj in care sustine ca este „arestata ilegal", ea afirmind ca masura arestarii sale incalca Constitutia Romaniei. „Este nu doar cauza mea, ci si cauza apararii Constitutiei",…

- Elena Udrea acuza, dupa decizia de extradare dispusa de autoritatile din Bulgaria, ca este arestata ilegal.Declaratiile fostului ministstru al Turismului au fost transmise printr o postare pe pagina proprie de Facebook a partenerului sau de viata, Adrian Alexandrov, care a vizitat o pe Elena Udrea in…

- Elena Udrea acuza, in primul mesaj transmis dupa decizia de extradare dispusa in prima instanta de justitia din Bulgaria, ca este arestata ilegal. Declaratiile au fost transmise de partenerul de viata al fostului ministru, dupa ce Adrian Alexandrov a vizitat-o pe Elena Udrea la arestul din Bulgaria.

- Elena Udrea a transmis, miercuri, primul mesaj din inchisoare. Fostul ministru al Turismului a fost vizitata de iubitul ei Adrian Alexandrov: „Sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constituției Romaniei și a Deciziei CJUE, deopotriva”, a transmis aceasta. Elena Udrea se afla prezent in arest in Bulgaria.…

- Elena Udrea a transmis, miercuri, un mesaj din inchisoare, prin intermediul lui Adrian Alexandrov, partenerul ei de viața, care a vizitat-o in urma cu o zi in Bulgaria. “Va mulțumesc tuturor celor care ați ințeles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constituției Romaniei și a Deciziei CJUE, deopotriva”,…

- „Dupa vizita mea de ieri in Bulgaria, Elena doreste sa va transmita gandurile ei:“Va multumesc tuturor celor care ati inteles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a Deciziei CJUE, deopotriva! Va multumesc tuturor celor care ma sustineti direct sau indirect, prin opiniile pe…

- Elena Udrea și avocații ei au reușit sa convinga instanța din Bulgaria sa amane decizia de extradare in Romania. Fostul ministru a cerut drept de ședere in țara vecina, pe motiv ca ar fi „persecutata politic” daca este extradata in țara.