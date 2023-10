Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis a salutat decizia privind recunoasterea limbii romane ca limba oficiala a minoritatii romane din Ucraina. Pasul facut Guvernul Ucrainei este unul important in construirea unui parteneriat strategic puternic intre cele doua state, a aratat Iohannis intr-un mesaj transmis pe reteaua…

- Autoritatile de la Kiev au decis, astazi, recunoașterea limbii romane ca limba oficiala a minoritații romane din Ucraina. „Insa, in mod special, vreau sa ii multumesc domnului prim-ministru pentru deschiderea de care a dat dovada in ceea ce priveste decizia de a nu mai exista in acest moment «limba…

- Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, relateaza Agerpres. El a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca autoritatile de la Kiev au…

- „Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este, incepand de astazi, limba romana, nu limba moldoveneasca”. Declarația aparține premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Kiev, transmite agerpres.ro .

- "Incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, devine limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina", a anuntat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei.

- Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.El a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca autoritatile de la Kiev au…

- Romania si Ucraina ridica relatiile bilaterale la nivel de parteneriat strategic, cel mai mare grad de colaborare intre doua state. O declaratie comuna a fost semnata la Palatul Cotroceni de presedintii Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski, aflat ieri in prima vizita la Bucuresti de la inceputul razboiului.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un scurt mesaj in limba romana pe Twitter, dupa ce a plecat din Romania, informeaza News.ro.”Multumesc, Romania!”, a scris Zelenski, postand un clip video de un minut si 36 de secunde care cuprinde imagini din vizita sa la Bucuresti. Este…