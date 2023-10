Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat la București pe 10 octombrie, conform unor surse oficiale. Intr-un interviu recent la Digi 24, premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a confirmat ca președintele Zelenski urmeaza sa faca o vizita oficiala in țara noastra. Volodimir Zelenski a participat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția acestuia au sosit in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU, care se desfașoara la New York. Deși Rusia este membru permanent al ONU, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu participa la aceasta reuniune. Delegația pe care Rusia a trimis-o…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, scrie Stiripesurse . ”Mulțumesc pentru atenția cordata Ucrainei, Ma bucur sa pot participa la acest…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca s-a ajuns la un acord privind livrarea catre tara sa a unor vehicule blindate pentru evacuare medicala. ”O veste importanta pentru linia frontului este ca am ajuns la un acord privind livrarea catre Ucraina de vehicule blindate pentru evacuare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara, 16 august, ca tara sa isi intensifica ”in mod semnificativ” productia de drone, relateaza Agerpres . Intr-o interventie video, el a subliniat importanta dronelor in apararea tarii sale impotriva invaziei Rusiei. ”Dronele sunt ”ochii”…

- Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, crede ca ca scutul aerian al Ucrainei va garanta securitatea intregului continent. Zelenski a afirmat, in discursul sau de duminica seara, ca Ucraina are nevoie de forta si de concentrare maxima pentru a castiga razboiul. “Astazi, am fost onorat sa ii felicit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP, citata de Agerpres. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil,…

- Presedintele rus Vladimir Putin “a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, afirmand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro . “Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden…