Ce mesaj a transmis ministrul Predoiu, cu prilejul Zilei Mondiale Impotriva Traficului de Persoane Data de 30 iulie marcheaza Ziua Mondiala Impotriva Traficului de Persoane. Tema acestui an este "Fiecare victima a traficului de persoane conteaza, nu lasa pe nimeni in urma " si isi propune sa aduca in atentia publicului evolutiile si tendintele perturbatoare ale acestui fenomen, facand, totodata, un apel la guverne, autoritati de aplicare a legii, servicii publice si societate civila sa si evalueze si sa si intensifice eforturile, sa consolideze prevenirea, sa identifice si sa spriji ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Imnului Național al Romaniei, marcata in fiecare an pe 29 iulie. „Astazi, celebram Ziua Imnului Național al Romaniei. Cu fiecare acord sonor al imnului nostru drag, suntem obligați sa ne reamintim de trecutul țarii…

- Ziua nationala a Frantei in franceza La Fecirc;te Nationale este sarbatorita in fiecare an pe 14 iulie.In anul 1849, o sarbatoare nationala este sarbatorita la 4 mai, aniversarea proclamarii Republicii sau ratificarea de catre Adunarea Nationala.In anul 1878, o sarbatoare nationala are loc pe 30 iunie,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca au fost controlate 1.037 de centre rezidentiale pentru persoane varstnice, minori si persoane cu dizabilitati si ca s-a descoperit ca 24 funcționau ilegal, fara autorizație. Totodata, au fost date 3.640 de sanctiuni contraventionale,…

- Catalin Predoiu, viceprim ministru, ministrul Afacerilor Interne, a transmis un mesaj de condoleante cetatenilor si autoritatilor din Republica Moldova dupa incidentul armat din Aeroportul International Chisinau, incident in urma caruia si au pierdut viata doua persoane. " Am aflat cu regret de tragicul…

- Comunitatea musulmana celebreaza miercuri, 28 iunie 2023, prima din cele patru zile de Kurban Bayram. Sarbatoarea Sacrificiului ndash; Eid al Adha este unul dintre cele mai importante evenimente religioase cu semnificatie comemorativa din religia islamica si este celebrata in luna Zilhigge, ultima luna…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Supravietuitorilor de Cancer. Oamenii trebuie sa stie ca medicina a evoluat foarte mult, iar cancerul poate fi tratat, vindecat, mai ales daca este descoperit in stadiu incipient. La nivelul autoritatilor, am decis extinderea…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis duminica, 28 mai 2023, un mesaj cu prilejul marcarii Zilei Romanilor de Pretutindeni:"Cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, transmit un salut calduros tuturor romanilor aflati in afara granitelor tarii, atat celor din directa vecinatate a Romaniei,…

- Mihai Lupu, presedintele Consiliului Judetean Constanta CJC a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Muzeelor. "Sarbatorim astazi Ziua Mondiala a Muzeelor, institutii culturale cu un rol deosebit de important in dezvoltarea societatii. Strans legate de valorile noastre…