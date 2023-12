Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- David Popovici, 19 ani, va intra in concurs in ultimele trei zile ale Campionatelor Europene de la Otopeni, competiție care urmeaza sa debuteze pe 5 decembrie, urmand sa inaote in probele de 100 și 200 m liber. ...

- Camelia Potec, președinta FRNPM, a oferit ultimele detalii despre Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, competiție care debuteaza pe 5 decembrie. David Popovici va concura in probele de 100 și 200 m liber la Otopeni. ...

- David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 100 m liber la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Sportivul legitimat la Dinamo a caștigat finala cu timpul de 46 sec 76/100, fiind urmat de Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanta), 47…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Inotatorul roman David Popovici va concura pe 27 si 28 octombrie la Memorialul „Marek Petrusewicz” de la Wroclaw (Polonia). Sportivul legitimat la CS Dinamo a plecat joi in Polonia pentru a participa la competitia in bazin de 25 de metri, o noua etapa a pregatirii pentru Campionatele Europene in bazin…

- David Popovici (19 ani) a inceput noul sezon cu un concurs mic, in Elveția, alaturi de partenerii sai de antrenament, Dragoș Ghile și Cristian Lepadat, el reușind sa se impuna in toate cele patru probe in care a luat startul. Intrecerea la care a participat David Popovici s-a numit Memorialul „Michel…