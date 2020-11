Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, Simona Halep (29 de ani) a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care anunța ca s-a infectat cu noul coronavirus . Sportiva a spus atunci ca s-a autoizolat și ca s-a confruntat cu o forma ușoara a bolii COVID-19.

- CFR Cluj a debutat cu dreptul in noul sezon din Europa League: a castigat cu 2-0 la Sofia, contra celor de la CSKA. Insa la finalul partidei, Dan Petrescu s-a plans de "subtirimea" lotului pe care il are la dispozitie.

- Decesul doctoritiei Mioara Neagu, de 48 de ani, rapuse de infectia cu COVID-19, a lasat in urma lacrimi si durere. Fiica sa, studenta la Facultatea de Farmacie, a transmis un mesaj sfasietor pentru mama sa.

- Ursul a atacat un grup de muncitori pe traseul spre Cascada Urlatoarea, la Busteni. Animalul este extrem de agresiv si a muscat din bara autospecialei de jandarmi trimisa la fata locului. Citeste si O turista, recuperata de salvamontisti dupa ce a cazut intr-o prapastie in apropierea Cascadei…

- Primar al comunei argesene Corbi din 2012, si candidat la presedintia Consiliului Judetean Arges, Virgil Baciu este, probabil, singurul candidat din tara sustinut de doua vedete ale rock-ului mondial: Dave Evans, primul solist si fondator al trupei AC/DC, si David Reece, fost solist al trupelor Accept…

- Bucurie mare, astazi, și in familia Andrei. Eva și David s-au intors, zambitori, la școala și, respectiv gradinița. Pentru niciunul dintre ei nu este o noutate, insa pana acum au avut parte de o vacanța foarte lunga.

- Dupa ce lanțul de iubire dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-a rupt din nou, Daria Radionova a ieșit iar la atac. Rusoaica a publicat un mesaj cu subințeles, ceea ce ne face sa ne gandim ca ea ar putea fi ”aleasa” afaceristului.

- Noul coronavirus face victime și in randul polițiștilor, astfel ca, in cursul zilei de ieri, sindicatul Europol a facut anunțul trist al morții celui de-al doilea coleg ucis de „virusul ucigaș”. Vecea Cristian, in varsta de 43 de ani, era polițist de frontiera la Jimbolia, județul Timiș. Moartea sa…