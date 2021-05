Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota a dezvaluit in cadrul unei emisiuni TV de ce fiul ei niciodata nu o striga ”mama”. David urmeaza sa implineasca in curand varsta de 12 ani, iar artista a marturisit ca de cand s-a nascut o numește ”Marci”.

- Adda este una dintre cele mai iubite artiste, iar in ultimii ani i-a mers din plin atat profesional cat și personal. Interpreta este casatorita și are un baiețel, iar acum a vorbit pentru prima oara despre o perioada dificila din viața ei. Artista a declarat la Antena Stars ca piesa cu care a debutat,…

- Fulgy a disparut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, dar in tot acest timp nu a stat degeaba. Fiul Clejanilor a spus, intr-un interviu marca Antena Stars, cu ce se ocupa acum, oferind detalii și despre cum iși vede viitorul profesional, dar și amoros.

- Mihai Albu și Silviana Riciu au fost recent ținte ale unor escrocherii in mediul online. Designerul de incalțaminte și interpreta de muzica populara au povestit cum era cat pe ce sa ramana fara bani in cpnturile persoanle din cauza hackerilor. Mihai Albu a explicat ca a primit un e-mail in care a fost…

- Claudia Patrașcanu a oferit ujn interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre greutațile cu care s-a confruntat in ultima perioada și cum i-a acaparat scandalul cu Gabi Badalau viața. Artista a facut declarații sfașietoare.

- Claudia Patrașcanu a anunțat pe contul de socializare ca a primit oferta de a participa la Survivor Romania 2021, insa nu va da curs acestui lucru, pe motiv ca trebuie sa fie alaturi de cei doi copii. Claudia preciza in mediul virtual ca nu va da curs acestei oferte deocamdata, din cauza procesului…

- Andra și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat imagini cu ceea ce a primit de Ziua Indragostiților. Artista s-a bucurat enorm sa vada ca doua dintre prietenele sale i-au trimis buchete superbe de flori, dar și alte atenții. Vedeta a ținut sa precizeze ca florile nu sunt dn partea…

- Matilda Pascal Cojocarița are acum o relație foarte buna cu fiul ei, Alin, insa tanarul nu poate uita ca mama lui a lipsit mare parte din copilaria lui. Interpreta era mai mult plecata de acasa, la diverse spectacole susținute in țara, iar fiul ei a fost crescut de bunici. Alin a resimțit lipsa mamei,…