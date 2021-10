Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion vrea sa participe la Asia Express! Prezentatorul de televiziune nu se gandește de doua ori atunci cand vine vorba despre o noua provocare, așa ca a gasit deja vedeta perfecta pentru forma o echipa pentru show-ul de la Antena 1. Razvan Simion și-a gasit pereche pentru Asia Express. Cu ce…

- Competiția Asia Express este cel mai dur reality-show, acolo unde limitele concurenților sunt testate la minut. Cine este vedeta care a cedat nervos in cadrul competiției de la Antena 1. Ce s-a intamplat, de fapt. Vedeta care a scapat controlul la Asia Express Concurenții de la Asia Express sezonul…

- Anca Lungu și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine cu parinții ei. Vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru cea care i-a dat viața. „Desi sunt amandoi in fotografie (o fotografie recenta de la nunta fratelui meu) postarea aceasta e despre mama. Bine, si putin…

- Fiica lui Razvan Simion a implinit 17 ani. Ianca s-a transformat intr-o adolescenta frumoasa, ce ii seamana tot mai mult tatalui ei. Prezentatorul de la Antena 1 i-a transmis un mesaj emoționant fiicei lui, din prima casnicie. Chiar daca a crescut și este o adolescenta in toata firea, Ianca este și…

- Ramona Olaru este asistenta la „Neatza cu Razvan și Dani” și, mai nou, este prezentatoare la „Splash! Vedete la apa” alaturi de Razvan Fodor și Anna Lesko. Intr-un interviu exclusiv pentru tvmania.ro , vedeta a vorbit despre aceasta experiența, dar și despre planurile mari de viitor pe care le are.…

- Razvan Simion și Daliana Raducan au plecat intr-o vacanța exotica . Cei doi se afla in Seychelles unde sarbatoresc chiar astazi ziua de naștere a prezentatorului de la Antena 1. A implinit 41 de ani. Cu aceasta ocazie speciala, Razvan Simion și iubita Daliana au publicat pe rețelele de socializare aceeași…

- O fosta vedeta Antena 1 a trecut prin clipe de groaza. Aceasta a fost agresata in plina strada. Tanara se afla alaturi de mama sa in timpul incidentului. Cum s-a petrecut totul și cum se simt cele doua acum? Detaliile dezvaluite de vedeta sunt șocante. Fosta vedeta Antena 1, batuta in plina strada O…