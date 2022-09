Stiri pe aceeasi tema

- „Operațiunea London Bridge” - Acesta este numele de cod dat planului pus la punct de mult timp pentru zilele și saptamanile ce vin dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Regina este pe tron de 70 de ani.

- Charles, fiul Elisabetei a II-a, este noul Rege al Marii Britanii, dupa decesul mamei sale. El va fi proclamat, vineri, urmand ca ceremonia sa aiba loc dupa funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Familia Regala a transmis un comunicat, joi seara, in numele lui Charles, noul Rege, Regele Charles al III-lea.…

- Regina Elisabeta a II-a a murit la varsta de 96 de ani. Acest lucru va afecta sportul din Marea Britanie in urmatoarea perioada. Dupa anunțul șoc al morții Reginei Elisabeta a II-a, la 70 de ani in care a condus Regatul Marii Britanii, sportul din Peninsula va fi serios afectat in urmatoarele zile.…

- Un popor intreg este in suferința și o lume intreaga este in doliu, spune, joi, Gabriela Firea, ministrul Familiei, singurul ministru femeei din Guvernul Romaniei, la decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

- Casa Regala a anunțat oficial in aceasta dupa-amiaza decesul Reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Prințesa Elizabeth Alexandra Mary s-a nascut la Londra, la 21 aprilie 1926, transmite Știri.md. La acea vreme, nimeni nu se aștepta ca ea sa devina regina, deoarece…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a decis sa ofere spre inchiriere o cabana de pe domeniul Sandringham din Norfolk, una dintre proprietațile sale preferate, pe celebrul site Airbnb, informeaza itv.com . Garden House este fosta casa a gradinarului-șef al Majestații Sale și este descrisa, pe…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.

- Ivana Trump, fosta soție a fostului președinte Donald Trump, s-a strins din viața la varsta de 73 de ani. Mama celor trei copii ai fostului președinte al Statelor Unite ale Americii și-a dat ultima suflare in vila ei din Upper East Side din New York. Mesajul emoționant transmis de Donald Trump.