- Adda, una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țara a aniversat 5 ani de la casatoria cu Catalin. Fosta concurenta a show-urilor Te cunosc de undeva și Asia Express, a postat in urma cu puțin timp o fotografie din ziua nunții, alaturi de soțul ei.

- Cu ocazia Sfantului Ilie, conducerea societații R.M.R. ARGEȘ ureaza tuturor sarbatoriților din localitate multa sanatate și realizari pe toate planurile. LA MULȚI ANI! Director, Mihail Badea

- Seful talibanilor a reiterat duminica, intr-un mesaj cu ocazia Eid al-Adha, ca ramane "hotarat favorabil in favoarea unei reglementari politice" in Afganistan, "in ciuda avansului si victoriilor militare" inregistrate in ultimele doua luni, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "In loc sa ne…

- Pogromul de la Iași nu reprezinta doar tragedia evreilor ieșeni, ce a urmat celei a evreilor uciși in perioada rebeliunii legionare la inceputul aceluiași an, ci este drama si responsabilitatea cu care se...

- Tricolorul a insoțit permanent idealurile romanilor și a reprezentat speranța pentru infaptuirea statului național, unitar și independent, susține președintele PMP, Cristian Diaconescu. Drapelul a simbolizat, de la 1848, lupta romanilor pentru libertate și afirmare naționala, pentru reintregirea…

- Mijlocașul danez Christian Eriksen (29 de ani), salvat dupa colapsul din teren, se simte tot mai bine și-și motiveaza echipa pentru al doilea meci. „Ce frumos sa-l vad razand!”, a spus Schmeichel. Christian Eriksen ii va lipsi mult Danemarcei la acest turneu final, insa ramane cu sufletul langa echipa.…

- Președintele țarii, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare lui Vladimir Putin, cu ocazia zilei Rusiei. „In numele poporului Republicii Moldova, Va adresez felicitari cu ocazia Sarbatorii Naționale a Federației Ruse – Ziua Rusiei. Aceasta zi servește drept bun prilej pentru a confirma disponibilitatea…

- Alexia Eram este tare incantata de prezența socrilor ei, fapt ce se vede pe imaginile surprinse de paparazzii Spynews. Fata este numai un zambet cand se afla in prezența parinților lui Mario Fresh și pare ca cei ce i-au dat viața tanarului au o relație nemaipomenita cu viitoarea lor nora, Alexia. Mario…