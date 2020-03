Stiri pe aceeasi tema

- Am intrebat medicii ce medicamente e recomandabil sa avem intr-un stoc de urgenta, pentru a evita in perioada urmatoare iesirile in spatii aglomerate, precum si ce alte masuri de preventie putem adopta.

- Ministrul Muncii nu recomanda concediul medical sau cel de odihna, in contextul raspandirii coronavirusului. Ce soluție propune Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, explica, intr-o postare pe Facebook, ca in aceasta perioada nu ar recomanda parintilor concediul de odihna sau concediul medical,…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, arata, intr-o postare pe Facebook, ca in aceasta perioada nu ar recomanda parintilor concediul de odihna sau concediul medical, aratand ca autoritatile propun alte solutii precum munca de acasa sau flexibilizarea programului de lucru, acolo unde…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, arata, intr-o postare pe Facebook, ca in aceasta perioada nu ar recomanda parintilor concediul de odihna sau concediul medical, aratand ca autoritatile propun alte solutii precum munca de acasa sau flexibilizarea programului de lucru, acolo unde este…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate de situatii…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor.

- Pro Romania propune tuturor partidelor politice, Guvernului, presedintelui tarii, institutiilor publice un set de zece masuri care trebuie implementate imediat, in contextul situatiei create de noul coronavirus, printre care se numara un vot favorabil dat Guvernului Citu, interzicerea exportului de…

- Sebastian Bodu, fost sef al ANAF in perioada 2005-2007, a declarat ca Romania nu poate sa fiscalizeze producția casnica de țuica ”pentru ca ies aia cu topoarele”, potrivit Hotnews. Bodu a mai spus ca nici fiscalizarea agriculturii nu este viabila, intrucat este ”de subzistența” și ca el a vrut sa inceapa…