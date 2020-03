Stiri pe aceeasi tema

- In Europa au inceput, inca din weekend, testele clinice experimentale cu medicamente pentru tratarea COVID-19, printre care si mult disputatul medicament antimalarie, teste la care participa mii de pacienti. Potrivit Euronews, testele vizeaza 3.200 de pacienti din Olanda, Belgia, Luxembourg, Marea…

- In perioada 18.03.2020, ora 19,15-19.03.2020, ora 07,15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 757 persoane (560 romani, 33 moldoveni, 3 ucraineni), dintre care 309 de persoane au declarat ca au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Germania (52), Spania (6), Austria…

-  In perioada 16.03.2020, ora 19,15-17.03.2020, ora 7,15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 886 persoane (753 romani, 83 moldoveni, 4 ucraineni), dintre care 709 persoane au declarat ca au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Germania (149), Olanda (41), Belgia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- ​Facebook a anunțat vineri o donație de 20 milioane de dolari pentru sprijinirea eforturilor globale de a limita efectele raspândirii COVID-19. Pâna în prezent peste 140.000 de persoane au fost infectate cu coronavirus și s-au înregistrat peste 5.100 de decese. În Europa…

- Cehia închide punctele de trecere a frontierelor cu Germania si Austria, în contextul raspândirii coronavirusului. Masura face parte dintr-o serie mai lunga, anuntata în cadrul starii de urgenta care va dura 30 de zile. Premierul Andrej Babis a explicat ca cetatenii…

- Decesul unei persoane dragi poate veni pe neasteptate sau poate fi anticipat. Daca e o boala grava de care sufera cineva drag stii in mare cand se va produce decesul in functie de pronosticul doctorilor, dar in rest decesul apare de multe ori cand te astepti mai putin. In orice situatie ne-am…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…