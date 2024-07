Ce medicamente este bine să iei la tine, în concediu. Cum scapi de durerile cauzate de aerul condiţionat Expunerile prelungite la soare si la aer conditionat pot provoca probleme medicale care sa ne strice concediul. De aceea, este bine sa avem intotdeauna la noi o trusa care conține diferite medicamente. Principalele probleme ce pot aparea frecvent vara. Sfaturile medicilor pentru un concediu reusit Recomandarea doctorului: este bine sa ne facem o trusa verde […] The post Ce medicamente este bine sa iei la tine, in concediu. Cum scapi de durerile cauzate de aerul conditionat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

