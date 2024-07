Ce medicamente ar putea cauza probleme pe timp de căldură Canicula poate duce la efecte adverse ale anumitor medicamente, poate deteriora medicamente precum insulina, care necesita refrigerare, inhalatoarele pot exploda pe timp de caldura extrema, auto-injectoarele cu epinefrina/adrenalina (epipenul) se pot defecta. Pastilele pentru tensiune pot crește riscul de deshidratare Pastilele pentru tensiune arteriala care reduc lichidul din sange pot duce la deshidratare. Beta-blocantele pentru afecțiuni cardiace pot reduce fluxul sanguin la nivelul pielii și va fac mai puțin conștienți de caldura periculoasa, scrie 360medical.ro. Unele antidepresive pot impiedica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Oficiului pentru Admitere din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș, prof. univ. dr. Klara Brinzaniuc, a participat recent, in data de 11 iulie, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea a fost realizata in studioul…

- In cei doi ani de la inaugurare, Centrul de Simulare Medicala al Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, realizat printr-o investiție de aproximativ 8.400.000 euro, a desfașurat 1.141 de ateliere la care au participat 19.958 de studenți, doctoranzi, asistenți, medici, farmaciști.…

- Cadrele didactice de la catedra de Psihologie, cel mai nou program de studii al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, organizeaza o prelegere publica in memoria doctorului Aaron T. Beck (1921-2021), considerat parintele psihoterapiei cognitiv-comportamentale,…

- In plina vara, hidratarea devine o preocupare majora pentru mulți dintre noi. Deși apa ramane esențiala, experții in nutriție atrag atenția asupra unor alimente care pot contribui semnificativ la menținerea unui nivel optim de hidratare.

- El a transmis, totodata, un mesaj tinerilor care au votat pentru prima oara in viata pe 9 iunie, aratand ca ei sunt ''eroii acestor alegeri'', ''nu marile partide care se lauda cu procente''.Acesta a tinut un discurs cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Medicina si…

- In data de miercuri, 12 iunie, Sala Aula Magna din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) a fost gazda Galei de premiere a tinerilor debutanți in arte și comunicare. Acest eveniment a avut ca scop recunoașterea excelenței in domeniile artei și…

- Virusul a fost detectat in randul bovinelor de lapte din noua state, de la sfarsitul lunii martie. Oamenii de stiinta au spus ca in opinia lor focarul este mai raspandit, pe baza constatarilor Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA privind particulele H5N1 gasite in aproximativ 20% din…

- O veste buna pentru invațamantul superior din Timișoara și vestul Romaniei. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la data de 29.04.2024 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 412/2024 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializarilor/programelor de studii universitare și a…