Stiri pe aceeasi tema

- Recuperatorul de caldura este un utilaj care te ajuta sa incalzesti o casa intr-un mod eficient, deoarece va functiona pe zonele dinc asa unde acea caldura se pierde. Daca ai norocul sa locuiesti intr-o casa care are izolatie foarte buna, ferestre si usi bine puse, atunci nu vei avea probleme. In sens…

- Numarul pacientilor spitalizati la reanimare in Franta pentru COVID-19 a scazut vineri sub pragul de 4.000 pentru prima oara de la 3 noiembrie, cu 3.883 paturi ocupate, potrivit bilantului zilnic comunicat de autoritati, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Medic: ‘Daca nu credeți…

- Un ieșean și-a pus capat zilelor in aceasta dimineața. Din primele cercetari a rezultat faptul ca barbatul și-ar fi pus capat zilelor din cauza ca ar fi primit un ordin judecatoresc de evacuare a locuinței. Victima a fost gasita fara suflare de catre vecini care au sunat de urgența la 112. La fața locului…

- La o saptamana dupa ce s-a vindecat de COVID-19 s-a intors la munca. Doar o persoana dedicata și serioasa face așa ceva, mai ales ca nu a mai primit salariu de cinci luni. I-au dat acum salariu pentru luna iulie Cea mai buna handbalista din lume, Cristina Neagu acuza conducerea CSM București: „Abia…

- Managerul Spitalului Boli Infectioase din Iasi precizeaza ca cei sase pacienti care au ajuns la Sectia Exterioara Letcani de la Spitalul Judetean Neamt sunt, in continuare, in stare foarte grava.

- Gest fabulos facut de Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu dupa ce acesta a ajuns sarac lipit Cand credeai ca anul 2020 nu iți mai poate aduce nicio surpriza, iata ca Monica Gabor și-a șocat fanii. Toata lumea știe ca Irinel Columbeanu a ajuns la sapa de lemn. Din palatele și mașinile de lux nu a mai…

- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia si seful sectiei de Obstretica Ginecologie au fost actionati in judecata de o femeie care a pierdut copilul dupa nastere. Femeia solicita daune morale in valoare de 500.000 de lei.

- Spitalul „Sfantul Spiridon” este cea mai mare unitate sanitara din zona Moldovei, unde se interneaza anual peste 40.000 de pacienți in spitalizare continua și peste 35.000 in spitalizare de zi. Avand in vedere complexitatea cazurilor care ajung sa fie tratate, unitatea a fost dotata cu doua aparate…