PSD a stabilit masuri urgente pentru viitorul Guvern, condiții pe care le vor incluse in viitorul program de guvernare, daca celelalte partide politice iși asuma sa le implementeze. Printre aceste masuri se numara șcaola in format fizic cu testare saptamanala a elevilor și a cadrelor didactice, testarea gratuita pentru persoanele nevaccinate care fac parte din […]