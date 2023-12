Stiri pe aceeasi tema

- Rujeola este o maladie cu risc extrem de mare de complicații. Si poate produce decesul, avertizeaza medicii din Romania. Reacția acestor vine in contextul in Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de rujeola in 29 de județe

- Premierul Marcel Ciolacu ar fi trebuit sa se intalneasca, in SUA, cu vicepreședintele Kamala Harris, dar din cauza faptului ca Joe Biden și-a anulat participarea la COP28, Kamala Harris a fost nevoita sa plece in Dubai și s-a anulat intalnirea. Ciolacu a spus ca aceasta intalnire va avea loc in perioada…

- Meteorologii anunța ca vremea se va schimba in Romania. Potrivit informațiilor specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile scad brusc iar in unele zone se anunța lapovița și ninsoare.

- A fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Europa de Sud-Est care urmeaza sa fie conectat in perioada urmatoare. Parcul de la Ratești este proiectul comun al companiilor israeliene Econergy Renewable Energy și Nofar Energy și reprezinta cea mai mare investiție in energie regenerabila fotovoltaica…

- Temperaturile crescute de la jumatatea lunii octombrie ne-au dus mai degraba cu gandul la vara, decat la toamna și apropierea iernii. Specialiștii ANM avertizeaza insa ca se apropie un vortex polar in Romania, cu temperaturi ce vor atinge aproape pragul de inghet! Iar vremea rea va tine toata saptamana.…

