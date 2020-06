Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat Ordinul comun pentru aprobarea Regulamentelor privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, de tip mall, organizarea…

- Bolnavii asimptomatici trebuie internati in spital pana la un rezultat negativ al testelor de coronavirus si nu pot fi luate in acelasi timp masuri de relaxare lasand acasa sau in comunitate persoane infectate care inca pot fi transmitatoare de COVID-19, a declarat marti seara, la TVR 1, ministrul…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca vaporașele vor intra din nou in circulație, incepand de sambata. „Tranportul public si de agrement isi va relua activitatea pe canalul Bega, incepand cu data de 30 mai. Astfel, de luni pana vineri, in fiecare saptamana, vor cicula in regim de transport…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat, marti seara, intrebat daca dezinfectantul pe baza de alcool ajuta pentru distrugerea coronavirusului, ca acesta distruge virusul intr-un minut, dar ca nimic nu se compara cu apa si sapunul. ”Ajuta. Si studiile din afara ne arata ca tot ce insemana…

- Hirsova este unul dintre primele orase din tara unde au fost interzise grupurile ce depasesc trei persoane, ca masura de prevenire a raspandirii infectiei cu Coronavirus. Primarul orasului, Viorel Ionescu, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca masura aceasta, desi a dat nastere unor discutii, fiind…