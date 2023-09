Ce măsuri vor fi luate după bombardamentele intense de la graniță Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care se vor institui masuri de protecție a populației pe malul romanesc al Dunarii, in localitațile Plauru și Ceatalchioi. Raed Arafat a declarat la Digi24 ca deși se spera sa nu existe victime ale razboiului pe teritoriul țarii, in contextul intensificarii bombardamentelor ruse la granița cu Romania „este normal sa avem implementate masuri preventive”, astfel cetațenii sa știe ce au de facut in cazul unui pericol. „In localitațile mici, unde avem foarte puțini oameni și nu au in casele lor nici beciuri unde sa se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care se vor institui masuri de protecție a populației in zonele de pe malul romanesc al Dunarii, vizavi de porturile ucrainene Reni și Izmail bombardate de ruși, fiind menționate explicit localitațile romanești Plauru și Ceatalchioi.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri o hotarare prin care se vor institui masuri de protecție a populației in zonele de pe malul romanesc al Dunarii, vizavi de porturile ucrainene Reni și Izmail bombardate de ruși, fiind menționate explicit localitațile romanești Plauru și…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri o hotarare prin care abiliteaza Ministerul Apararii Naționale sa stabileasca zonele de pe malul romanesc al Dunarii, vizavi de porturile ucrainene Reni și Izmail, bombardate de ruși, unde trebuie instituite masuri de protecție a populației.…

- Romani aflati in zona de granita cu Ucraina vor primi mesaje RO-ALERT daca exista riscul ca in zona sa se prabușeasca elemente ale mijloacelor de lupta utilizate in conflict. Masura este prevazuta intr-o hotarare CNSU, dupa ce o drona militara a cazut in zona frontierei romanești, langa Plauru, județul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care abiliteaza Ministerul Apararii sa stabileasca zonele de pe malul romanesc al Dunarii unde trebuie instituite masuri de protecție a populației.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri, 8 septembrie, o Hotarare prin s-a decis avertizarea cetațenilor aflați in zona de granița cu Ucraina in cazul unui pericol reprezentat de drone, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgența.Potrivit documentului furnizat de DSU,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri o hotarare prin care abiliteaza Ministerul Apararii Naționale sa stabileasca zonele de pe malul romanesc al Dunarii, vizavi de porturile ucrainene Reni și Izmail, bombardate de ruși, unde trebuie instituite masuri de protecție a populației.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o Hotarare prin care se implementeaza masuri pentru avertizarea cetațenilor romani aflați in zona de granița cu Ucraina, in urma evenimentelele recente inregistrate. Potrivit DSU, hotararea ține cont de evenimentele recente inregistrate…