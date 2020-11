Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana considera ca, momentan, nu trebuie luata nicio decizie cu privire la aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv a Romaniei, in contextul incertitudinilor mari determinate de pandemia de coronavirus, informeaza Executivul comunitar. CE a…

- Comisia Europeana pasuiește Romania in privința procedurii de deficitul excesiv, in contextul incertitudinilor determinate de pandemie Comisia Europeana considera ca, momentan, nu trebuie luata nicio decizie cu privire la aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv a Romaniei,…

- Comisia Europeana considera ca, momentan, nu trebuie luata nicio decizie cu privire la aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv a Romaniei, in contextul incertitudinilor mari determinate de pandemia de coronavirus, informeaza Executivul comunitar. CE a prezentat…

- „Trebuie sa respectam si noi niste rigori si, poate suna un pic ca o gluma, dar nu e deloc o gluma, pentru a se putea emite autorizatia de constructie la drumurile adiacente podului, Comisia Europeana a cerut un studiu de impact pentru zonele de cuibarit ale unor pasari. Acest studiu de impact trebuie…

- Raportul Comisiei Europene privind situatia statului de drept in Romania mentioneaza printre probleme si procedura prin care ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a selectat noii sefi ai parchetelor, in ciuda avizului degativ al CSM si fara o procedura transparenta pusa in aplicare cu sprijinul Comisiei…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Jeep Renegade, care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat din Germania, in urma cu un an. In data…

- "Oricat s-ar chinui niște politicieni mediocri și cațiva propagandiști bine platiți sa induca senzația ca demolarea Guvernului PNL este un act de sanatate publica, romanii pot descoperi ușor ca PSD ii minte cu nonșalanța, ca de obicei. Primul argument care imi vine in minte este acesta: nu…

- Reuniunea Executivului este programata sa inceapa la ora 10, inainte de sedinta comuna a Parlamentului in care va fi dezbatuta si votata motiunea de cenzura initiata de PSD.Conform unui comunicat transmis de Guvern, in sedinta de luni, ar putea fi analizat proiectul de ordonanta de urgenta…