- In Republica Moldova, persoanele responsabile ar trebui sa-și dea demisia daca nu au facut ceva corect. Așa s-a intimplat in cazul lui Constantin Vozian. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvint al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Voda, comentind demisia lui Constantin Vozian din funcția…

- Guvernul Republicii Moldova declara toleranța zero fața de corupție și subliniaza ca toți cei care incalca legea trebuie trași la raspundere, indiferent de statutul lor, a anunțat șeful serviciului de presa al Guvernului, Daniel Voda. Reacția vine dupa ce presa a dezvaluit ca cel puțin 20 de infractori…

- Lucian Patrașcu, candidatul PSD la Președinția Consiliului Județean Brașov subliniaza importanța dezvoltarii economice sustenabile și a sprijinirii mediului de afaceri pentru a stimula creșterea numarului de locuri de munca in Județul Brașov. In contextul actual, in care Brașovul se bucura de o poziție…

- ■ printr-o adresa emisa de IPJ Neamț, suntem inștiințați ca in zona s-a luat masura dirijarii și fluidizarii traficului ■ au fost aplicate și sancțini contravenționale conducatorilor auto care au incalcat normele in zona pieții centrale ■ In data de 17 aprilie 2024, redactorii Monitorul au preluat o…

- Guvernul Republicii Moldova confirma faptul ca de la opt instituții media din țara noastra au fost solicitate informații adiționale privind beneficiarii efectivi ai investițiilor, insa infirma informațiile aparute in spațiul public precum ca se dorește retragerea licențelor de activitate. Precizarea…

- In dupa amiaza zilei de 5 mai 2024, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insoțit de parintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și parintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, a vizitat cimitirele…

- Un numar de 42 de persoane au fost evacuate din blocurile situate pe strada 23 August din orasul Slanic (Prahova), decizia fiind luata in conditiile in care, joi, 25 aprilie 2024, strada s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime.

- Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului, iar subiectele nu sunt grele si sunt create pentru nivelul mediu, a precizat ieri ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului. Aceste competente, pentru a putea fi recunoscute…