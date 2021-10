Ce masuri sunt luate in contextul ratei de incidenta crescuta de COVID 19. Peste 200 de politistii au luat “cu asalt” orasul Buzau!

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a fost convocat de catre prefectul Capitalei, Alexandra Georgiana Vacaru, așa ca au fost luate noi masuri dupa ce cazurile de Covid-19 au inregistrat o creștere alarmanta. Noi masuri luate in contextul pandemic. Ce trebuie sa știe locuitorii…

- In contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea virusului SARS COV-2, politistii hunedoreni au intensificat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse pentru prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus. In mediul scolar, polițiștii structurilor de…

- In ultimele 24 de ore, politistii ieseni au continuat actiunile informativ-preventive, in contextul pandemiei de COVID 19, in scopul informarii si verificarii operatorilor economici si a cetatenilor cu privire la respectarea noilor modificari legislative. Reamintim ca, in conformitate cu prevederile…

- Noi masuri in contextul exploziei de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost luate, astazi, de autoritațile The post Noi MASURI adoptate de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Noi MASURI adoptate de autoritați in contextul pandemiei…

- Masca de protecție devine obligatorie pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor din Sibiu, pentru cei care sunt opriți sau in trecere, potrivit deciziei de marți a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu. In contextul cresterii ratei de incidenta in judetul Sibiu, reprezentanții…

- Datorita cresterii infectarii in randul populatiei atat la nivel national, dar si la nivelul judetului Galati, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati au intensificat activitatile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, la persoanele aflate…

- OFICIAL| Un singur caz nou de COVID-19, in județul Alba, joi, 12 august: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați La nivelul județului Alba, joi, 12 august, s-a inregistrat un singur caz de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba. Astfel, numarul total al cazurilor…

- Grecia a inceput mobilizarea unitatilor de politie in principalele insule destinatii turistice, pentru a impune in localuri masurile luate de autoritati privind stoparea raspandirii Covid-19. Desantul polițiștilor vine dupa ce 13 insule grecești din Marea Egee au fost marcate cu „rosu inchis” din…