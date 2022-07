Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat marți, in primul bilanț COVID zilnic dupa o luna de raportari saptamanale, 4.044 de noi infectari cu COVID in ultimele 24 de ore – un numar de infectari dublu fața de media zilnica de saptamana trecuta. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va comunica noul bilanț COVID zilnic,…

- Precedentul bilanț COVID saptamanal a fost publicat pe 4 iulie . Romania avea atunci o medie de 1.100 de cazuri zilnice de coronavirus, dubla fața de raportarea anterioara. Ministerul Sanatații va transmite astazi, la ora 13.00, ultimul bilanț saptamanal, dupa care, de marți, 12 iulie, se revine la…

- Romania a avut o medie de peste 1.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat Ministerul Sanatații, in bilanțul saptamanal, transmis luni. In total, numarul infectarilor a fost de 7.726, dublu fața de anterioara, cand fusesera inregistrate 3.974 de cazuri. Au fost raportate și 16 decese,…

- In intervalul 13-19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609 cazuri noi de persoane infectate coronavirus. Fața de precedenta raportare saptamanala, numarul cazurilor noi a crescut cu 497.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și…

- Romania a avut o medie de aproape 400 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat Ministerul Sanatații, in bilanțul saptamanal, transmis luni. In total, numarul infectarilor a fost de 2.609 de cazuri. In intervalul 13-19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609 cazuri noi de persoane infectate…

- Numarul noilor cazuri de Covid raportat marți de MS este dublu fața de cel de luni, potrivit raportarii Ministerului Sanatații. Autoritațile anunța ca cinci pacienți confirmați cu noul coronavirus au decedat in ultimele 24 de ore. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 491 cazuri noi de persoane…

- Un numar de 322 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 40 mai multe fata de ziua anterioara, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 2.338 de teste RT-PCR (1.252 in baza definitiei de caz si a protocolului…

- Un numar de 321 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 173 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate 7.248 de teste, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. Un pacient a murit. Numarul de persoane internate cu COVID-19 este de 1.228,…