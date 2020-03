Stiri pe aceeasi tema

- Europenii pregateau luni masuri concertate impotriva pandemiei de covid-19, al carei bilant a depasit 6.500 de morti in lume, iar in Europa o ”explozie” a numarului imbolnavirilor indemna statele sa-si izoleze populatiile si sa isi inchida frontierele, relateaza AFP.

- Teama de coronavirus le pune in garda si pe vedete. Nevoita sa zboare cu avionul, Naomi Campbell s-a aparat de COVID-19 cum a stiut mai bine. Supermodelul a purtat un costum de protectie care o acoperea aproape in intregime. Iar cantareata Gloria Gaynor a postat in mediul online un videoclip in care…

- Avand in vedere extinderea cazurilor de infectare cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național și internațional, precum și numarul mare de persoane care participa zilnic la activitațile desfașurate in instanțele de judecata, pentru a asigura sanatatea și securitatea in munca a personalului ...

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a salutat marti "masurile curajoase" luate impotriva noului coronavirus de Italia, pe care s-a declarat gata sa o sustina prin "toate mijloacele posibile", relateaza AFP."Felicitam autoritatile italiene pentru masurile foarte curajoase…

- Ministrul interimar al Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, ca au fost luate masuri pentru prevenirea infectarii detinutilor cu noul coronavirus, printre care permiterea vizitelor doar prin separator potrivit Agerpres. "Au fost luate masuri in Administratia Nationala a Penitenciarelor, vizitele…

- Activitatile publice sau private care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise, a anuntat ieri secretarul de stat Raed Arafat. Ieri, la amiaza, autoritatile au confirmat inca doua cazuri de infectare: o femeie de 42 de ani din Capitala si una de 70 de ani din Mures, numarul persoanelor infectate…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului coronavirus (Covid-19), dupa consultarea cu specialisti in domeniul medical, a anuntat institutia.

- Rusia a anuntat luni ca va recurge la expulzarea cetatenilor straini infectati cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta a decis sa-si inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari, transmite AFP potrivit Agerpres. Noul coronavirus ''a fost adaugat pe lista maladiilor…