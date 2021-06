Ce măsuri iau Pașapoartele pentru vacanțele românilor Ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19 ii motiveaza pe tot mai mulți romani sa aleaga din nou vacanțe in strainatate. Pentru a evita aglomerația de la ghișeele serviciilor publice comuniare de pașapoarte, Direcția Generala de Pașapoarte a luat o serie intreaga de masuri pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa obțina rapid […] The post Ce masuri iau Pașapoartele pentru vacanțele romanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp inainte ca UE sa inceapa testele asupra certificatelor verzi ale statelor membre, Franța anunța ca respinge certificatului de vaccinare Covid-19. Decizia a fost luata de Adunarea Naționala din Franța in urma unor dezbateri despre care presa franceza scrie ca au avut loc “in atmosfera tensionata…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, marți, depistarea a 35 de cazuri de COVID-19 in orașul Popești-Leordeni, la cetațeni din India. In urma secvențierii, s-a descoperit la șapte dintre pacienți ”o varianta indiana, alta fața de cea care a provocat situația epidemiologica actuala din India”.…

- Romania’s Prime Minister, Florin Cițu said on Thursday that wearing a mask could no longer be mandatory only once Romania reaches the target of getting 10 million people vaccinated against COVID-19, according to Romania-Insider. The Prime Minister explained that the date of June 1 does not represent…

- Centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean Timisoara functioneaza non-stop, in prima noapte fiind imunizate 14 persoane. Cei care doresc sa se vaccineze se pot programa și pe timpul nopții la Spitalul Județean Timișoara. Personalul medical administreaza doar serul Pfizer. Centrul de vaccinare non-stop…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, dupa acuzațiile lui Vlad Voiculescu privind datele eronate din pandemie, ca lucrurile trebuie clarificate și i-a cerut vicepremierului Dan Barna sa spuna daca știa despre aceste lucruri și ce masuri a dispus. „Lucrurile trebuie clarificate. Eu ii cer public…

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Bulgaria pentru desfasurarea alegerilor legislative, care au loc in mijlocul celui de-al treilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza dpa. Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare. Alegatorii aflati in carantina vor putea vota cu urne mobile.…

- Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara nu mai poate efectua investigații imagistice de tip computer tomograf pacienților cu COVID-19. Aparatul a cedat din cauza suprasolicitarii. Intervenția pentru inlocuirea piesei, care s-a defectat, poate dura chiar și o saptamana, timp in care…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, pe secția de Terapie Intensiva, fiind intubat, iar plamanii lui sunt afectați in…