Organizatorii turneului Australian Open fac toate eforturile necesare pentru ca ediția din acest an sa se desfașoare fara probleme din cauza incendiilor de vegetație care afecteaza Australia, relateaza ziare.com.Din cauza incendiilor din Australia se vorbește tot mai des despre condițiile in care se va desfașura Australian Open, care va incepe in data de 20 ianuarie.Organizatorii au dat asigurari ca ediția din acest an nu este in pericol. Inspa, in cazul in care vor fi probleme, turneul se va disputa in sala.Pe langa cele trei arene cu acoperiș, organizatorii anunța ca au gasit in alt oraș alte…