Ce măsuri iau magazinele pentru un al doilea lockdown Comparativ cu 2019, cu toate acestea, 40% din retailerii omnichannel au raspuns ca veniturile lor sunt mai mici în 2020, în ciuda creșterilor la nivelul veniturilor din online, arata sondajul unui motor de cautare online de moda. Ce masuri au luat agazinele pentru un al doilea lockdown.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, la inceputul ședinței de Guvern, dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 10.000 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ca restricțiile actuale nu mai sunt suficiente pentru gestionarea pandemiei, motiv pentru care este nevoie de urmatoarele…

- Ziarul Unirea Noi masuri anunțate de Klauss Iohannis: Școala exclusiv in online, portul maștii obligatoriu peste tot in țara și se inchid magazinele seara. Cand intra in vigoare Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care participa, noi restricții in Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, la inceputul ședinței de Guvern, dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 10.000 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ca restricțiile actuale nu mai sunt suficiente pentru gestionarea pandemiei, motiv pentru care este nevoie de…

- Reprezentantii marilor lanturi de magazine i-au indemnat pe clienti sa-si faca cumparaturile in siguranta, inainte ca Anglia sa intre in lockdown joi seara.Anterior, retelele de magazine Aldi, Morrisons si Tesco au anuntat ca vor exista intervale orare in care isi vor putea face cumparaturile…

- ​1 din 3 români a cumparat haine și încalțaminte din magazinele fizice doar pentru ca acestea erau în apropiere, în timpul pandemiei. Totusi, reducerile din magazinele fizice (25%) și un proces anevoios al returului la comenzile online (22%) sunt doua aspecte esențiale care îi…

- Ieri, ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a declarat ca un al doilea „lockdown” la nivel national este una dintre solutiile luate in calcul pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus, dar ca el nu isi doreste o asemenea masura, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. „Daca fiecare…

- Al doilea val de COVID-19 lovește Spania cu o luna mai devreme decat se așteptau autoritațile, scriu jurnaliștii New York Times, intr-o analiza cuprinzatoare a fenomenului ce semnaleaza creșterea infectarilor la nivel european. Și medicii și politicienii sunt insa increzatori ca sistemul medical va…

- ​Odata cu provocarile din 2020, tot mai multe afaceri au migrat din offline spre online. O agentie de SEO și performance marketing analizeaza care sunt cele mai importante caracteristici pentru un magazin sau o alta afacere online, astfel încât sa fie ușor de gasit și sa ofere o experiența…