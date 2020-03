Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței atrage atenția ca nu trebuie folosita aceasta situație de criza pentru a crește prețurile fara o justificare obiectiva, pentru a face schimb de informații sensibile (prețurile practicate, politica comerciala etc), pentru a exclude concurenți de pe piața sau pentru a abuza de poziția…

- Preturile au crescut brusc la aproape toate produsele de baza, in data de 17 martie, dar majoritatea dintre aceste preturi, mai putin marfurile care vin din import, au revenit la valorile initiale in 19 si 24 martie, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros."As vrea sa ma…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre plafonarea prețurilor la produsele de baza in perioada de criza provocata de extinderea COVID-19. Oros a spus ca prețurile au crescut brusc la unele produse de baza in data de 17 martie. Potrivit ministrului Oros,…

- Noi masuri privind prevenire imbolnavirii cu noul coronavirus au fost anunțate sambata seara la sediul MAI, in cadrul unnei conferințe de presa. Noile masuri: se suspenda activitatea in cabinetele de medicina legala; sunt permise intervențiile stomatologice de urgența, incepand din 22 martie, ora 22…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara - SINDALIMENTA, care are derulare proiecte pe fonduri europene, solicita Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatii de Management si Ministerului Finantelor Publice - SUSPENDAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE si, implicit,…

- Deputatul social-democrat botoșanean Razvan Rotaru, prezent la votul din Plenul reunit al Parlamentului pentru votul de investitura al guvernului Cițu considera ca PNL prin retragerea premierului desemnat adancește haosul și nesiguranța care au pus stapanire pe Romania in guvernarea liberala.

- Adrian Oros a declarat, miercuri, la Targoviste, ca daca actuala criza va evolua foarte mult vor incepe sa apara scumpiri la unele produse, noteaza Agerpres."Cu siguranta, daca criza va evolua foarte mult, vor incepe sa apara si scumpiri pentru unele produse. Speranta mea este ca lucrurile…

- Ziarul Unirea Romania, fara GUVERN in plina criza de coronavirus: Ședința plenului Parlamentului a fost AMANATA, din lipsa de cvorum Romania, fara GUVERN in plina criza de coronavirus: Ședința plenului Parlamentului a fost AMANATA, din lipsa de cvorum Ședința de investire a Guvernului Orban II a fost…